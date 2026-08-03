A Prefeitura de Juiz de Fora adiou, por tempo indeterminado, a licitação de R$3 milhões para contratação de uma agência de publicidade. O aviso foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município nesta segunda-feira (3). Segundo a administração municipal, a concorrência foi suspensa devido à necessidade de revisões no edital. O processo estava marcado para ocorrer nesta terça-feira (4), às 9h30. Até o momento, não foi divulgada uma nova data para a realização da sessão pública.

A Concorrência nº 012/2026 previa a contratação de uma agência para prestação de serviços de publicidade, incluindo planejamento, criação, produção, distribuição de campanhas e ações de comunicação institucional da Prefeitura de Juiz de Fora.

Esta é a segunda tentativa da Prefeitura de contratar uma agência de publicidade em 2026. Em abril, a administração municipal anulou a Concorrência nº 023/2025, que previa o mesmo objeto, por razões fáticas e jurídicas apontadas em processo administrativo e com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Prefeitura de Juiz de Fora para esclarecer quais alterações motivaram o adiamento da licitação e quando um novo edital deverá ser publicado, e aguarda retorno.

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