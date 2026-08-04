Neste sábado, dia 8, acontece o 23º Evento de Adoção Responsável, das 9h às 14h, no estacionamento do supermercado Mart Minas, localizado na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 51, no Bairro Industrial.

Além da oportunidade de dar um novo lar a cães e gatos resgatados, os tutores que comparecerem ao local poderão contar com o serviço de vacinação antirrábica gratuita para seus animais de estimação. Somente este ano, a Secretaria do Bem-Estar Animal (Sebeal) de Juiz de Fora já aplicou 393 doses do imunizante em ações itinerantes na cidade.

Requisitos e orientações para adoção

Para garantir o bem-estar e a segurança dos animais, o executivo exige que os futuros tutores apresentem documento de identidade oficial com foto, CPF e comprovante de residência atualizado.

O candidato vai passar por uma entrevista com a equipe técnica da secretaria para avaliar se o lar atende às condições necessárias de guarda responsável.

É obrigatório levar coleira/guia (para cães) ou caixa de transporte (para gatos) para realizar o deslocamento correto e seguro do animal adotado.

Não pode ir no sábado? Saiba como adotar

Para quem deseja adotar, mas não poderá comparecer ao evento no Bairro Industrial, o Canil Municipal de Juiz de Fora permanece aberto para visitação pública durante a semana. O canil fica na Rua Bartolomeu dos Santos, 680, Bairro São Damião.

Horários de visitação: Segunda a sexta-feira, das 9h às 10h30 e das 13h às 15h30.

Agendamento por telefone/WhatsApp: (32) 98416-3648

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