Uma pedestre ficou ferida após ser atingida por um galho de árvore que se desprendeu na Praça dos Andradas, localizada no Centro de Barbacena. O fato foi registrado na tarde desta segunda-feira (3).

De acordo com a prefeitura da cidade, a vítima caminhava pela praça no momento em que o arbusto caiu sobre ela. Pessoas que circulavam pela região prestaram os primeiros auxílios à mulher enquanto aguardavam a chegada do atendimento médico.

Diante do episódio, a Prefeitura Municipal de Barbacena divulgou uma nota lamentando o ocorrido. No documento, o executivo afirmou que acompanha a situação de perto e presta suporte à vítima. O nome da vítima não foi divulgado e, portanto, não conseguimos atualizar o estado de saúde dela.

"A Prefeitura já realizou várias ações preventivas no local com apoio do Corpo de Bombeiros. Em de fevereiro deste ano, foi realizada uma intervenção na Praça dos Andradas, com a supressão de galhos e a execução de serviços técnicos de manejo das árvores existentes no local, seguindo critérios técnicos de avaliação", destaca o texto da nota.

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