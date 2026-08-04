Juiz de Fora não registra casos de raiva em cães e gatos há 28 anos, desde 1998. Pensando garantir a permanência desse cenário, a prefeitura inicia a imunização destes animais na zona rural nesta quarta-feira, dia 5.

A vacinação promovida pela Secretaria Municipal de Saúde segue até o dia 18 de agosto e atende animais a partir de três meses.

Para garantir que a imunização alcance todas as comunidades do campo, quatro equipes atuam simultaneamente na região. O atendimento combina postos fixos em locais conhecidos dos moradores e unidades móveis em busca ativa por estradas, sítios e fazendas.

Na zona rural, morcegos infectados transmitem a raiva tanto para o gado quanto para pequenos animais. Cães e gatos interagem com morcegos caídos. Se o pet estiver imunizado, ele atua como um 'escudo' na propriedade, evitando que o vírus se espalhe no curral e no ambiente de convivência dos trabalhadores.

A vacinação do pet complementa a vacinação do rebanho, garantindo um ambiente rural seguro.

Exclusiva para cães e gatos

A imunização oferecida pelo município é exclusiva para cães e gatos. Confira o calendário completo. Criadores de bovinos, equinos, suínos, caprinos e ovinos devem providenciar a imunização dos seus rebanhos por conta própria.

Com o encerramento da etapa rural em meados de agosto, a campanha segue para a zona urbana. Os moradores da cidade terão duas datas para vacinar seus pets. A primeira fase ocorre em 19 de setembro e a segunda no dia 7 de novembro. os locais ainda serão divulgados.

Tags:

animais | Antirrábica | Cães | Gatos | Raiva