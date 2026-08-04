A Prefeitura de Juiz de Fora anunciou mudanças no primeiro escalão da administração municipal. A partir desta terça-feira (4), a presidente da Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (Empav), Mirelly Cardoso, passa a ocupar o cargo de secretária-adjunta da Secretaria de Saúde. Para a presidência da empresa foi nomeado Guilherme Pena Neumann, que até então exercia a função de diretor técnico e operacional.

Segundo a prefeita Margarida Salomão, a alteração faz parte de um reaproveitamento de quadros técnicos da administração municipal.

"Realizamos hoje um reaproveitamento de quadros muito qualificados e muito queridos. Quero agradecer à Mirelly pelo período à frente da Empav, que hoje é uma empresa com grande capacidade técnica e atuação em toda a cidade. Ao assumir a Secretaria de Saúde, ela contribuirá com o trabalho desenvolvido pelo secretário Jhonatan. Guilherme, que já integrava a diretoria da Empav, assume a presidência da empresa, garantindo a continuidade da gestão e o fortalecimento do trabalho que vem sendo realizado", afirmou a prefeita.

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