Um coronel da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), de 59 anos e ex-comandante do 1º Batalhão da corporação, foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (4), em Juiz de Fora, sob suspeita de importunação sexual contra uma passageira durante uma viagem de ônibus interestadual.

Segundo informações registradas pela Polícia Militar, o coletivo fazia o trajeto entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro quando a vítima, de 34 anos, relatou que o homem, sentado na poltrona atrás da sua, passou a tocá-la de forma insistente. Ela afirmou que o suspeito encostava repetidamente os pés em seu corpo e, posteriormente, teria feito contato físico com as mãos, chegando a tocar sua coxa.

Ao perceber a situação, a passageira gritou e pediu ajuda aos demais ocupantes do ônibus. Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito pediu desculpas e tentou esconder o rosto.

O motorista informou que, durante uma parada realizada na entrada do Distrito Industrial, em Juiz de Fora, o homem deixou o veículo. Após ser informado sobre a denúncia, o condutor e passageiros iniciaram buscas pelo suspeito, que foi localizado escondido atrás de um caminhão às margens da rodovia. Ainda de acordo com o registro policial, ele tentou fugir, mas foi alcançado e contido até a chegada da PM.

Durante o atendimento da ocorrência, outras passageiras também relataram comportamento considerado incomum por parte do suspeito. Uma delas afirmou que ele chegou a sentar-se ao seu lado alegando que aquele era seu assento, mas posteriormente foi constatado que a poltrona correta era outra. Ela decidiu trocar de lugar após se sentir desconfortável.

Em depoimento, o coronel da reserva negou ter cometido qualquer ato de natureza sexual. Ele afirmou que poderia ter encostado os pés na passageira involuntariamente enquanto dormia e disse que desembarcou do ônibus para evitar confusão.

O suspeito foi encaminhado à Polícia Civil, responsável pelos procedimentos da ocorrência. Até o início da tarde desta terça-feira, o Auto de Prisão em Flagrante Delito ainda estava sendo lavrado.

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