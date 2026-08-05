Mais 157 famílias atingidas pelas chuvas de fevereiro foram incluídas no programa Compra Assistida em Juiz de Fora. Com isso, o número de beneficiados chegou a 754. Nesta etapa, mais de 40 famílias assinaram o contrato de compra do novo imóvel, concluindo o processo de aquisição da casa própria.

Os novos beneficiários são moradores de 34 bairros, entre eles São Judas, Dom Bosco, Bonfim, Vila Olavo Costa, Vila Alpina, Santa Cândida, Santos Anjos, Centro, Santa Rita de Cássia, Santo Antônio, Santa Cecília, Progresso, Nossa Senhora de Lourdes, Poço Rico, Jóquei Clube, Vila Ideal, Solidariedade, Monte Castelo, Carlos Chagas, Tiguera, Santa Cruz, Benfica, Nova Benfica, Cruzeiro do Sul, Eldorado, Vista Alegre, Democrata, Três Moinhos, Linhares, Borboleta, Furtado de Menezes, Marumbi, Costa Carvalho, Nossa Senhora Aparecida e Manoel Honório.

O Compra Assistida é uma modalidade do programa Minha Casa, Minha Vida destinada às famílias afetadas pelas chuvas. A iniciativa prevê até R$ 200 mil para a compra de um imóvel. Após serem consideradas aptas, as famílias são convocadas para iniciar o processo de aquisição, que conta com intermediação da Caixa Econômica Federal.

Os beneficiários também podem buscar orientações no Plantão da Compra Assistida, realizado às segundas e terças-feiras, das 9h às 12h, no Mercado Municipal.

Tags:

Chuva | Chuvas | compra assistida | Famílias | juiz de fora