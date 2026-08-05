Um incêndio em vegetação queimou cerca de 35 hectares na zona de amortecimento do Parque Estadual do Krambeck, em Juiz de Fora, na terça-feira (4). A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e contou com apoio da aeronave Guará 01 para conter o avanço das chamas.

O incêndio foi registrado às 11h41. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram uma linha de fogo com mais de um quilômetro de extensão, atingindo uma área de pastagem e avançando em direção à vegetação nativa.

Para o combate, foram empregados sete bombeiros militares, duas caminhonetes 4x4, uma viatura de Auto Salvamento Médio (ASM) e a aeronave Guará 01. Durante a operação, o helicóptero realizou 36 lançamentos de água com o equipamento bambi bucket, auxiliando no controle das chamas.

Após cerca de cinco horas de trabalho, o incêndio foi completamente extinto. Segundo os bombeiros, a atuação integrada das equipes terrestres e do apoio aéreo evitou que o fogo alcançasse áreas de vegetação mais densa do Parque Estadual do Krambeck, reduzindo os impactos ambientais.

A ocorrência foi encerrada às 17h50 e não houve registro de feridos.

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