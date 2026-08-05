A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou nesta quarta-feira (5) uma nova lista de estudantes contemplados pelo Passe Livre Estudantil. A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) também iniciou a distribuição de mais credenciais para alunos da rede pública municipal. Outras solicitações ainda estão em análise e novos cartões seguem sendo confeccionados.

O pedido do Passe Livre pode ser feito durante todo o ano pela plataforma da Prefeitura ou em qualquer unidade do DIGA. Após a aprovação, a entrega do cartão é realizada pela instituição de ensino onde o estudante está matriculado.

Antes de utilizar o benefício, é obrigatório realizar o cadastramento da biometria facial para desbloquear o cartão. O procedimento pode ser feito pelo aplicativo AtlasMob, disponível para Android e iOS, ou presencialmente.

Para solicitar o benefício, o estudante deve apresentar comprovante de matrícula do período letivo atual e os documentos exigidos no formulário disponível pela Prefeitura. O andamento da solicitação pode ser acompanhado pela plataforma on-line.

Já a biometria facial é obrigatória para ativação do cartão e tem como objetivo garantir que o benefício seja utilizado exclusivamente pelo estudante cadastrado. Em caso de dúvidas, os usuários podem procurar a Astransp ou uma unidade do DIGA para atendimento.

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