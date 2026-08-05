O Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, será o palco de uma maratona de futebol de base neste fim de semana. No sábado (8) e no domingo (9), o espaço recebe partidas válidas pelo Campeonato Mineiro, reunindo promessas dos gramados em disputas que vão do Sub-13 ao Sub-20.

O público que quiser acompanhar as partidas de perto terá acesso livre, com entrada gratuita nos dois dias.

A movimentação no estádio começa logo na manhã de sábado, com portões abertos a partir das 8h. A bola rola primeiro às 9h para o duelo entre Sport e Contagem, pela fase classificatória da categoria Sub-15. Logo na sequência, às 11h, as duas equipes retornam ao gramado para se enfrentarem novamente, dessa vez pela categoria Sub-17.



No período da tarde de sábado, a estrutura será reaberta às 14h para receber a partida das 15h entre Uberabinha e Inter de Minas, válida pelo disputado Pentagonal do Rebaixamento do Campeonato Mineiro Sub-20.



No domingo, a programação segue logo cedo, novamente com abertura dos portões às 8h, para uma rodada dupla entre Uberabinha e Cruzeiro pelas fases classificatórias das categorias menores. O primeiro confronto ocorre às 9h com a garotada do Sub-13, enquanto a equipe Sub-14 entra em campo às 11h para encerrar a rodada do fim de semana na cidade.

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