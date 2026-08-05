Pressionada pela tragédia que tirou a vida de mais de 60 pessoas após tempestades históricas em Juiz de Fora, a Prefeitura dá início nesta segunda-feira, dia 10, a um conjunto de obras de drenagem e esgotamento sanitário.

As intervenções começam pela Bacia do Córrego São Pedro, pela Rua Senador Feliciano Pena, no bairro Mariano Procópio, uma das regiões mais castigadas por enchentes na cidade, com o objetivo de reestruturar o sistema de escoamento e evitar novos desastres.

Ampliação da calha

Nesta primeira etapa dos trabalhos, a calha do Córrego São Pedro vai passar por um processo de alargamento no trecho situado entre a linha férrea da Avenida Mariano Procópio e a Avenida Brasil. O leito do córrego será ampliado para oito metros de largura, o que representa quase o triplo do seu tamanho atual, aumentando significativamente a capacidade de vazão das águas.

A intervenção contempla ainda a demolição e preparação do leito, a substituição das antigas travessias e a construção de um reservatório subterrâneo combinado a uma moderna estação de bombeamento.

Paralelamente, toda a infraestrutura subterrânea da Rua Senador Feliciano Pena terá a substituição completa das redes de água, esgoto e drenagem, segundo informou o executivo.

Interdição no trecho

Para viabilizar a execução dos serviços com segurança, a Rua Senador Feliciano Pena ficará totalmente interditada para o tráfego geral a partir de segunda-feira, sendo permitido apenas o acesso de moradores e comerciantes locais.

O projeto é executado pela Prefeitura de Juiz de Fora em parceria com o Governo Federal e será dividido em três fases. As obras vão alcançar também os bairros Democrata, Vale do Ipê e Cidade Alta.

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