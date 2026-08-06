A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) suspendeu, por tempo indeterminado, a licitação para contratação de uma agência de publicidade responsável pela campanha educativa e promocional do Programa de Despoluição do Rio Paraibuna, em Juiz de Fora. O adiamento foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município desta quinta-feira (6).

A Licitação Presencial nº 004/2026 tem como objetivo contratar uma agência para desenvolver a concepção, execução e implementação de ações de comunicação voltadas à divulgação das obras e iniciativas de esgotamento sanitário, especialmente as relacionadas ao Programa de Despoluição do Rio Paraibuna.

Segundo o aviso publicado pela Cesama, o processo foi suspenso e adiado "sine die", expressão utilizada para indicar que não há previsão para a retomada da licitação. O comunicado não informa os motivos que levaram à decisão.

A campanha integra o Plano de Trabalho Social vinculado ao Programa de Despoluição do Rio Paraibuna, que prevê ações de informação e conscientização da população sobre as intervenções de saneamento e seus impactos para o município.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Cesama para saber os motivos da suspensão da licitação e se há previsão para a publicação de um novo cronograma, e aguarda retorno.

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