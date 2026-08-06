O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de perigo potencial para Juiz de Fora válidos durante toda esta sexta-feira (7). Os avisos são para tempestade e vendaval, com previsão de chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo.

Segundo o instituto, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, acompanhada de ventos entre 40 km/h e 60 km/h e queda de granizo. Também há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Além do alerta de tempestade, o Inmet também publicou um aviso específico para vendaval, reforçando a previsão de rajadas entre 40 km/h e 60 km/h e o baixo risco de queda de galhos de árvores.

Como medida de segurança, o instituto orienta que, durante as rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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