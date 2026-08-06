Um jovem de 19 anos ficou preso sob uma carreta de transporte de combustível após ser atropelado na Rua Paracatu, no Bairro Bom Clima, em frente a um supermercado, na manhã desta quinta-feira (6) em Juiz de Fora. A vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada pelo Samu ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira.

Quando os bombeiros chegaram ao local, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA-02) do Samu já prestava atendimento e informou que o jovem permanecia preso sob o veículo, sendo necessário o apoio para a retirada.

Segundo os bombeiros, a vítima estava presa sob o reservatório de ARLA da carreta. Para realizar o resgate, a equipe utilizou uma ferramenta expansora do conjunto desencarcerador, elevando de forma controlada o reservatório com o auxílio de uma cinta de sustentação, evitando o rompimento da peça, fabricada em material plástico.

As circunstâncias do atropelamento não foram informadas.

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