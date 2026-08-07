O fim de semana será de tempo firme e calor em Juiz de Fora, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Antes disso, porém, a população deve ficar atenta aos alertas de tempestade e vendaval válidos para esta sexta-feira (7), quando há previsão de chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo.

Para esta sexta, a previsão indica temperaturas entre 17°C e 33°C. O dia será de muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas à tarde e ventos moderados. À noite, o céu permanece encoberto por muitas nuvens.

Além da previsão de chuva, o INMET emitiu dois alertas de perigo potencial para Juiz de Fora, válidos até as 23h59 desta sexta-feira. O primeiro é de tempestade, com previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O segundo aviso é de vendaval, reforçando a previsão de ventos entre 40 km/h e 60 km/h. Segundo o instituto, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e danos em plantações.

Diante das condições previstas, o INMET orienta que a população evite se abrigar sob árvores durante as rajadas de vento, não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e evite utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Calor no fim de semana

A partir de sábado (8), o tempo volta a ficar estável em Juiz de Fora. A previsão é de céu claro durante boa parte do dia, com aumento da nebulosidade apenas à noite. Os termômetros devem variar entre 17°C e 34°C.

No domingo (9), o calor se intensifica. A mínima prevista é de 19°C, enquanto a máxima pode alcançar 35°C, com predomínio de poucas nuvens e sem previsão de chuva.

Outro ponto de atenção é a baixa umidade relativa do ar durante as tardes do fim de semana, que pode atingir 20%, índice considerado baixo. A recomendação é reforçar a hidratação, evitar atividades físicas nos horários mais quentes do dia e reduzir a exposição prolongada ao sol.

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