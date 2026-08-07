Um homem de 50 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado por um trator na tarde desta quinta-feira (6), no distrito de Monte Verde, em Juiz de Fora. Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o veículo caiu sobre a vítima, que sofreu múltiplos ferimentos e um grave trauma no tórax.

A equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Matias Barbosa foi interceptada por um veículo que transportava o paciente pela rua principal do distrito. No momento do atendimento, o homem apresentava baixo nível de resposta, ritmo cardíaco lento e diversas lesões.

Após os primeiros atendimentos e a administração de oxigênio, a equipe seguiu em direção a Juiz de Fora para reduzir o tempo de deslocamento. No trajeto, a ambulância encontrou uma Unidade de Suporte Avançado (USA) montada exclusivamente para atender a ocorrência, com um dos médicos da Central de Regulação Médica. De acordo com o Samu, a medida foi necessária porque todas as demais unidades avançadas estavam em atendimento no momento do acidente.

A vítima foi estabilizada e encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira para atendimento especializado.

A Secretaria de Saúde de Juiz de Fora informou que o paciente permanece em estado grave, sob cuidados intensivos no Centro de Terapia Intensiva (CTI), recebendo assistência contínua da equipe multiprofissional do Hospital.





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