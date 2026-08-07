O Procon de Juiz de Fora está com inscrições abertas para o curso gratuito presencial Educação Financeira e Orçamento Familiar. A capacitação tem como objetivo orientar os participantes sobre consumo consciente, planejamento financeiro e práticas para uma gestão mais equilibrada das finanças pessoais e familiares.
As inscrições podem ser realizadas até esta sexta-feira (7), por meio de formulário on-line ou pelo telefone (32) 2104-8702.
As aulas serão realizadas nos dias 10, 12, 14, 17 e 19 de agosto, das 18h30 às 20h30, na sede do Procon, localizada na Avenida Presidente Itamar Franco, 992, em Juiz de Fora.
Ao término da capacitação, os participantes receberão certificado de conclusão.
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