Os apreciadores da culinária mineira terão um encontro marcado entre os dias 7 e 9 de agosto, em Juiz de Fora, durante o Festival de Torresmo e Costela. O evento reunirá expositores especializados em pratos à base de carne suína e bovina, oferecendo mais de 50 opções gastronômicas ao público.

Além da variedade de receitas, a programação inclui um desafio que deve chamar a atenção dos visitantes: a tentativa de superar a marca registrada em uma fritada de torresmo com 511 quilos, estabelecendo um novo recorde durante o evento.

A expectativa da organização é atrair moradores e turistas interessados em experimentar diferentes versões de torresmo, costela, hambúrgueres, porções, sanduíches e outras receitas preparadas por restaurantes e cozinheiros participantes.

O festival também contará com atrações musicais e espaço para toda a família, criando um ambiente de lazer que combina gastronomia e entretenimento ao longo da programação.

Segundo os organizadores, o objetivo é valorizar a culinária regional, impulsionar o turismo e movimentar a economia local por meio da participação de empreendedores do setor alimentício.

A tentativa de quebrar o recorde da maior fritada de torresmo será um dos momentos mais aguardados do evento, que pretende entrar para a história ao superar a marca anterior de 511 quilos.

Serviço

Festival de Torresmo e Costela

Datas: 14, 15, 16, 21, 22 e 23 de agosto



Horários: sextas-feiras, das 17h às 23h; sábados e domingos, das 12h às 23h



Local: estacionamento frontal do Shopping Jardim Norte, em Juiz de Fora



Entrada: gratuita



Área kids: R$ 40, com acesso sem limite de tempo



Pratos: mais de 50 receitas à base de torresmo e costela, com preços a partir de R$ 25



Maior Fritada de Torresmo: 21 de agosto

Tags:

Culinária | receita