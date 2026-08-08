A Fundação Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora, retoma a programação de visitas mediadas temáticas ao acervo da instituição. As atividades ocorrem mensalmente, sempre no segundo sábado de cada mês, às 14h, com entrada gratuita e acesso aberto à comunidade. Neste sábado (8), haverá a visita.

A proposta tem como objetivo aproximar a população de Juiz de Fora do patrimônio cultural e histórico preservado no local, proporcionando novas abordagens para interpretar as obras, documentos e objetos do acervo.

Experiência imersiva e temas dinâmicos

Com duração média de 30 minutos, cada encontro vai abordar um recorte temático diferente, permitindo que os visitantes explorem aspectos específicos, curiosidades e personagens que marcaram a trajetória da instituição.

A edição de estreia faz referência ao Dia do Patrimônio Cultural, celebrado em agosto. O percurso inaugural abordará a trajetória de Alfredo Ferreira Lage, idealizador e criador do Museu Mariano Procópio. As pessoas vão conhecer o processo de constituição e organização do acervo; a contribuição de Alfredo para a preservação histórica do município; a doação formal do acervo e da propriedade à cidade de Juiz de Fora.

Como participar

Para participar, não é necessário realizar inscrição prévia. Os interessados devem comparecer diretamente ao ponto de encontro na entrada do prédio do museu no horário indicado. O atendimento será feito por ordem de chegada, respeitando o limite de até 25 participantes por grupo.

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