Um incêndio de grandes proporções atingiu cerca de 40 hectares de vegetação, extensão equivalente a aproximadamente 56 campos de futebol. O fogo foi registrado nesta sexta-feira (7), às margens da BR-267, em Juiz de Fora.

A área afetada fica no terreno de um condomínio residencial. Apesar da gravidade do fogo e do risco às imediações, ninguém ficou ferido. Vívia Lima

A operação do Corpo de Bombeiros exigiu um trabalho intenso e contínuo, somando mais de nove horas de combate direto às chamas. Para conter o avanço do fogo, as equipes utilizaram cerca de 5 mil litros de água.

Segundo os militares, o combate, labaredas altas e uma densa coluna de fumaça puderam ser vistas a quilômetros de distância. Os trabalhos de combate duraram mais de nove horas.

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