Um jovem de 25 anos morreu e uma mulher e uma criança de 7 anos ficaram feridas após o Ford Ka em que estavam sair da pista e cair em uma ribanceira, na tarde deste domingo (9), no km 111 da MG-155, em São Brás do Suaçuí, na região Central de Minas Gerais. As duas vítimas feridas sofreram fraturas e foram encaminhadas pelo Samu ao Hospital Bom Jesus, em Congonhas.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. Segundo o médico do Samu, o condutor morreu no momento em que era retirado do veículo.

De acordo com o relato da passageira à Polícia Militar Rodoviária, o grupo estava em um sítio em Jeceaba e havia consumido bebidas alcoólicas. Ela afirmou que pediu ao jovem que a levasse até Congonhas e que ele continuou consumindo cerveja enquanto dirigia. Em determinado momento, o motorista teria perdido o controle do veículo, que saiu da pista e caiu na ribanceira.

A perícia esteve no local e, após os trabalhos, o corpo foi liberado para a funerária de plantão. O veículo ficou sob responsabilidade de familiares.

A Polícia Militar Rodoviária reforça a orientação para que motoristas não dirijam após consumir bebidas alcoólicas, respeitem os limites de velocidade e não realizem ultrapassagens em locais proibidos.

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