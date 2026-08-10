Um incêndio em uma área de pastagem atingiu uma região entre os bairros Recanto da Mata e Jóquei Clube, em Juiz de Fora, neste domingo (9). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas alcançaram uma área estimada em aproximadamente 10 campos de futebol.

Duas viaturas e oito bombeiros militares foram mobilizados para combater o incêndio. As equipes utilizaram água e abafadores, conforme as características do terreno e da vegetação atingida.

Após o controle das chamas, os bombeiros realizaram uma inspeção na área para verificar possíveis pontos de reignição.

O Corpo de Bombeiros alerta para os riscos do uso de fogo em áreas de vegetação, especialmente em períodos com condições favoráveis à propagação das chamas. Incêndios desse tipo podem atingir áreas residenciais, propriedades rurais e redes de infraestrutura.

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