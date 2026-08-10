Um incêndio de grandes proporções atingiu um imóvel na Rua Sérgio Olavo Costa, número 164, no Bairro Bonfim, em Juiz de Fora, nesse domingo(9). O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou chamas intensas na parte superior de um conjunto de edificações.

A estrutura apresentava elevado grau de compartimentação, o que dificultou o combate às chamas, a ventilação do imóvel e a retirada da fumaça. A proximidade com outras construções também aumentou o risco de propagação do fogo.

As chamas provocaram danos materiais, principalmente em eletrodomésticos, móveis e outros bens que estavam no imóvel. Durante o combate e o rescaldo, foram utilizados aproximadamente 2.500 litros de água.

Não houve registro de vítimas. As causas do incêndio não foram determinadas durante o atendimento.

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