Um idoso de 82 anos morreu após se engasgar enquanto estava em um restaurante no Independência Shopping, em Juiz de Fora, neste domingo (9). Segundo o Samu, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e recebeu atendimento de bombeiros civis do estabelecimento e da equipe de emergência.

Quando o Samu chegou ao local, o homem já estava em parada cardiorrespiratória. Os profissionais realizaram as manobras de reanimação por aproximadamente 50 minutos e conseguiram reverter o quadro uma vez.

No entanto, o paciente apresentou uma nova parada cardiorrespiratória e não resistiu. Ele morreu ainda no local.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com o Independência Shopping. Em nota, o shopping informou que lamenta profundamente o ocorrido e manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos da vítima. "No momento da ocorrência, a equipe de atendimento realizou os primeiros socorros e acionou o SAMU, prestando acolhimento e todo o apoio necessário", informou o documento.