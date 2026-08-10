Juiz de Fora terá uma semana de mudanças nas condições do tempo, com queda acentuada nas temperaturas entre terça (11) e quarta-feira (12) e nova elevação do calor a partir de quinta (13). Nesta segunda-feira (10), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) também emitiu um alerta de baixa umidade, válido das 12h às 18h.

O aviso é classificado como perigo potencial e prevê umidade relativa do ar entre 30% e 20% durante o período. Segundo o INMET, há baixo risco de incêndios florestais e de impactos à saúde.

Para esta segunda-feira, os termômetros variam entre 15°C e 27°C. A manhã será de muitas nuvens, enquanto a tarde terá possibilidade de chuva isolada. Os ventos ficam moderados à tarde e à noite, com direção predominante de sul-sudoeste.

Durante o período de baixa umidade, o INMET recomenda beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e reduzir a exposição ao sol nos horários mais quentes do dia. Em caso de necessidade, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Temperaturas caem na terça-feira

Na terça-feira (11), a temperatura máxima deve cair para 18°C, enquanto a mínima fica em 14°C. O dia será de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada durante a noite.

Na quarta-feira (12), a mínima prevista é de 13°C e a máxima chega a 23°C. A previsão indica muitas nuvens ao longo do dia, com ventos fracos.

Calor volta a partir de quinta

A partir de quinta-feira (13), as temperaturas voltam a subir. A mínima permanece em 13°C, mas a máxima pode chegar a 31°C, com muitas nuvens e ventos fracos.

Na sexta-feira (14), o calor aumenta ainda mais. A previsão aponta mínima de 18°C e máxima de 32°C, com poucas nuvens. A umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 70%.

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