Diferentes regiões de Juiz de Fora recebem, ao longo desta semana, entre os dias 10 e 14, ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. As atividades incluem investigação territorial, vistorias e tratamento focal para eliminar larvas do inseto em pontos de acúmulo de água.

A efetividade do trabalho, no entanto, depende diretamente da colaboração da população. levantamentos apontam que a maioria dos criadouros do mosquito está no interior das residências. Quando os moradores recusam a entrada das equipes de saúde, o ciclo de reprodução do Aedes aegypti não é interrompido e, portanto, a proliferação é maior.

Como identificar os agentes

Para garantir a segurança da população e evitar golpes, a Vigilância em Saúde informa que os Agentes de Combate às Endemias atuam sempre uniformizados com a cor verde e portando crachá de identificação oficial da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).

FOTO: PJF - Agentes estão uniformizados e com crachás

Durante a vistoria, o morador deve acompanhar o profissional em todos os cômodos e áreas externas. Os agentes atuam na eliminação mecânica de criadouros, aplicam larvicida, eorientam sobre cuidados contínuos no imóvel.

Bairros atendidos nesta semana

Zona Norte: Benfica, Santa Cruz, Jardim Lermitage e Milho Branco.

Zona Leste: Santa Rita e São Tarcísio.

Zona Nordeste: Bandeirantes e Granjas Betânia.

Zona Oeste (Cidade Alta): Marilândia.

Zona Sul: Ipiranga, Santa Efigênia e Teixeiras.

Região Central: Bom Pastor e Vale do Ipê.

Denúncias de focos

Caso identifiquem locais com água acumulada ou potenciais criadouros em imóveis abandonados e terrenos, os cidadãos podem acionar os canais da Secretaria de Saúde:

WhatsApp: (32) 98432-4608

E-mail: dengue@pjf.mg.gov.br

Plataforma online: Portal "JF Contra o Aedes"

Presencial: Unidades do DIGA

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