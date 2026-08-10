Está internado em estado grave o homem de 28 anos ficou ferido depois de ser atingido por uma composição férrea no Centro de Juiz de Fora. O acidente ocorreu na tarde de domingo (9), na passagem em nível da Rua Benjamin Constant.

O rapaz teve uma fratura no fêmur, escoriações pelo corpo e sangramento no ouvido. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no local pelo Samu e foi levado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS). De acordo com a Secretaria de Saúde, ele está grave e sob cuidados da equipe multiprofissional no Centro de Terapia Intensiva (CTI).

Em nota, a MRS, concessionária que administra a ferrovia, informou que o maquinista avistou o pedestre atravessando a via férrea de forma desatenta. O condutor acionou os freios de emergência da composição, mas não foi possível parar a tempo de evitar o atropelamento.

A empresa ressaltou que as sinalizações sonora e luminosa da passagem em nível estavam funcionando normalmente no momento da aproximação do trem. A MRS lamentou o ocorrido e reforçou o pedido de atenção a motoristas e pedestres.

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