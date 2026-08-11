Mais 60 famílias de Juiz de Fora foram contempladas pelo programa Compra Assistida, elevando para 814 o número de famílias beneficiadas desde o início da iniciativa. Voltado a moradores atingidos pelas chuvas de fevereiro, o programa é uma modalidade do Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, executada pela Caixa Econômica Federal.

Neste lote, foram contempladas famílias dos bairros Retiro, São Tarcísio, Vitorino Braga, Grajaú, Nossa Senhora Aparecida, Linhares, Três Moinhos, Vila Olavo Costa, Vila Alpina, Centro, Marumbi, Dom Bosco, Progresso, Borboleta, Eldorado, Jóquei e Bairro de Lourdes.

O Compra Assistida concede até R$ 200 mil para a aquisição de um novo imóvel. Conforme as famílias se tornam elegíveis, a Prefeitura entra em contato para agendar uma reunião e orientar os beneficiários sobre o processo de compra.

Depois dessa etapa, as famílias iniciam a busca pelo imóvel, enquanto a Caixa Econômica Federal faz a intermediação entre compradores e vendedores.

Plantão da Compra Assistida

O Plantão da Compra Assistida funciona no Mercado Municipal, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, para prestar informações e orientações aos beneficiários.

O atendimento é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp), responsável pelo Grupo de Trabalho de Moradia e Reconstrução.

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