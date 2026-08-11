Uma mulher de 36 anos foi encontrada morta dentro de uma residência no Bairro Alto Santo Antônio, em Juiz de Fora, na noite desta segunda-feira (10). Segundo a Polícia Militar, o companheiro dela, também de 36 anos, é suspeito de ter cometido o crime após uma discussão e foi preso no bairro Manoel Honório durante as buscas realizadas pelas equipes.

O SAMU foi acionado para atender a ocorrência na Rua dos Vencedores e constatou o óbito no local. Durante os trabalhos periciais, foram identificadas múltiplas perfurações no corpo da vítima, e uma faca foi apreendida dentro do imóvel.

O homem foi localizado posteriormente no bairro Manoel Honório, abordado e preso. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da autoridade competente.

A informação de que a vítima estaria grávida de aproximadamente quatro semanas foi repassada à equipe do SAMU, mas não foi confirmada pelos profissionais que atenderam a ocorrência.

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