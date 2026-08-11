O Banco de Leite Humano de Juiz de Fora enfrenta o período mais crítico do ano e está com o estoque de leite materno quase zerado. A unidade atende recém-nascidos internados na UTI neonatal não apenas da cidade, mas de diversos municípios da região, como São João del-Rei, Barbacena e Leopoldina. No mês marcado pelo Agosto Dourado, campanha de incentivo ao aleitamento materno, a conscientização ganha ainda mais urgência diante da situação crítica do Banco de Leite Humano de Juiz de Fora.

Segundo a supervisora da unidade, Fernanda Pavan de Souza, o período de frio e as férias escolares provocam uma queda expressiva na doação. "É uma época de férias escolares. E a rotina com as crianças em casa impacta diretamente nas doações. O número atual de doadoras é pequeno para a alta demanda", alerta. Atualmente, o banco de leite conta com 30 doadoras cadastradas. Número insuficiente para a demanda de atendimento.

FOTO: Fernanda Pavan - Banco de Leite Humano de Juiz de Fora

Por que a doação para bebês na UTI é vital?

O leite doado em Juiz de Fora é destinado prioritariamente aos prematuros, bebês nascidos com menos de 37 semanas, e recém-nascidos de alto risco internados em unidades de terapia intensiva.

Por questões de protocolo de qualidade e segurança, o Banco de Leite não envia frascos para domicílio, priorizando os casos graves nas UTIs. Para um recém-nascido fragilizado, uma única gota de colostro é capaz de aumentar a imunidade e transformar o prognóstico de saúde. "O leite doado torna-se ainda mais indispensável para os bebês que não aceitam fórmulas artificiais e cujas mães enfrentam dificuldades para amamentar", destaca Fernanda.

A doação é simples

Doar é um ato simples que aproveita apenas o excesso de leite da mãe, sem prejudicar a alimentação do próprio filho. Além da coleta, o Banco de leite Humano de Juiz de Fora oferece suporte gratuito para gestantes e mães desde o pré-natal, orientando sobre cuidados com as mamas, intercorrências na amamentação e até mesmo com orientações após o retorno ao trabalho e desmame. Para as grávidas que buscam atendimento presencial, o acesso é direto e sem burocracia. FOTO: -







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