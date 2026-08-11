Quem vive em Juiz de Fora e veio de outros países já pode se preparar para compartilhar um pouco da própria história, temperos e cultura com a cidade. A Prefeitura abriu um cadastro de interesse para migrantes e refugiados que queiram expor trabalhos, pratos típicos ou apresentar serviços durante a V Feira Cultural dos Migrantes e Refugiados, marcada para o mês que vem.

O encontro acontece no dia 12 de setembro, das 9h às 18h, e vai movimentar a Praça da Estação, no Centro, com gastronomia tradicional, peças artesanais e atrações culturais. A participação é gratuita, mas como as vagas são limitadas, os interessados precisam preencher um formulário online no site do município para passar pela seleção da equipe de Direitos Humanos.

Feira da Diversidade Religiosa

Nesta edição, o evento será realizado junto com a V Feira da Diversidade Religiosa. A ideia da organização é transformar o espaço público em um ponto de convivência e troca entre diferentes saberes, crenças e origens que hoje constroem o dia a dia da cidade.

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