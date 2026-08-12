A prefeita Margarida Salomão nomeou, nesta terça-feira (11), o servidor municipal aposentado Fernando Farinelli como diretor-presidente da Autarquia Gestora do Programa de Saúde dos Servidores (AGPSS). A estrutura será responsável pela cogestão do Programa de Saúde dos Servidores e Empregados Públicos Municipais (PASEPM), em um processo de reestruturação da assistência à saúde dos funcionários da Prefeitura.

Durante a nomeação, Margarida destacou a trajetória de Farinelli no serviço público e no movimento sindical. Segundo a prefeita, a escolha busca aproximar a administração do plano das demandas dos próprios servidores.

“É muito importante que um plano de trabalho que beneficie os trabalhadores venha a ter a gestão de um trabalhador”, afirmou Margarida. Ela também destacou a experiência de Farinelli como servidor municipal e dirigente sindical.

Farinelli atua na Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora desde 1992 e é formado em Odontologia. Ele presidiu o Sindicato dos Odontólogos de Juiz de Fora e também teve participação no Conselho Municipal de Saúde, que presidiu entre 2001 e 2002 e entre 2007 e 2008. O profissional possui pós-graduações em Odontologia Coletiva, Odontologia Hospitalar, Odontologia para Pacientes Especiais e Gestão Financeira do SUS, além de mestrado em Odontologia.

Em sua primeira manifestação no novo cargo, Farinelli afirmou que pretende atuar na reestruturação do plano para ampliar a qualidade do atendimento aos servidores.

“Prometo trabalhar bastante neste momento de reestruturação do plano, para que o servidor tenha um atendimento de saúde humanizado, qualificado e respeitoso”, declarou.

Mais de 70 reuniões

Segundo a Prefeitura, a criação da autarquia foi precedida por cerca de um ano de discussões. O grupo de trabalho responsável pela elaboração da proposta realizou mais de 70 reuniões e participou de audiências públicas na Câmara Municipal.

O secretário de Recursos Humanos, Matheus Jacometti, afirmou que a criação da estrutura resultou de um processo de discussão envolvendo setores da administração municipal e representantes dos servidores.

Já o secretário de Governo, Ronaldo Pinto Júnior, classificou a autarquia como um mecanismo voltado à participação, transparência e governabilidade na gestão do plano.

A experiência de Farinelli no serviço público e na representação dos profissionais da área de saúde também foi apontada pela Prefeitura como um dos fatores considerados para a escolha. Sua atuação como presidente do Sindicato dos Odontólogos de Juiz de Fora é registrada pelo Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais.

A AGPSS passa, agora, a integrar a estrutura responsável pela gestão compartilhada do plano de saúde dos servidores municipais.

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