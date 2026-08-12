A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (12), em Juiz de Fora, a Operação Canto da Sereia, que investiga um possível esquema de estelionato envolvendo falsas oportunidades profissionais no mercado da moda e da televisão. Até o momento, foram identificados R$76.143 em transferências feitas pela vítima, uma jovem que teria sido convencida a realizar pagamentos para supostamente viabilizar trabalhos, castings e oportunidades de projeção profissional.

A investigação começou após a jovem, que havia vencido um concurso de Miss Plus Size, relatar à polícia que passou a receber, por intermédio da organizadora do evento, propostas para trabalhos e oportunidades profissionais.

Segundo a PCMG, a investigada, de 39 anos, teria criado uma estrutura de aparente ascensão profissional e utilizado mensagens que simulavam contatos de grandes emissoras de televisão e agências de modelos. Durante a apuração, os policiais encontraram indícios de que parte dessas comunicações não correspondia à realidade.

A vítima teria sido induzida a realizar pagamentos sucessivos para supostamente ter acesso às oportunidades oferecidas. As transferências já comprovadas somam R$76.143. A polícia, porém, trabalha com a possibilidade de que o prejuízo financeiro da vítima e de familiares seja maior.

Nesta quarta-feira, os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão e procuram documentos, aparelhos eletrônicos e outros elementos que possam ajudar a esclarecer como as falsas propostas eram produzidas e como os pagamentos eram realizados.

A Justiça também determinou o bloqueio de valores em contas vinculadas à investigada, como medida para resguardar possíveis recursos relacionados ao prejuízo apurado.

A PCMG também investiga a possibilidade de existência de outras vítimas. Os materiais recolhidos durante a operação deverão ser analisados para verificar a extensão do caso e esclarecer a origem das comunicações utilizadas.

O nome da operação, "Canto da Sereia", faz referência às supostas promessas de fama, trabalhos na televisão e projeção profissional que teriam sido utilizadas para conquistar a confiança da vítima. As investigações continuam.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a organização do concurso e aguarda retorno.

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