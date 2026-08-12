Uma operação conjunta do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e das polícias Civil, Militar e Penal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (12), 10 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão contra integrantes de uma célula do Comando Vermelho que atuaria em Juiz de Fora. A ação, denominada Sinergia II – Fase 2, é resultado de uma investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em parceria com as Promotorias de Justiça do Crime Organizado.



Segundo o MPMG, a investigação resultou em denúncia contra 11 acusados, já recebida pela 2ª Vara Criminal de Juiz de Fora. As apurações apontam que o grupo seria estruturado para atuar principalmente no tráfico de drogas e na posse e no porte ilegal de armas de fogo.



Ainda conforme o Ministério Público, a organização utilizaria violência e ameaças para intimidar moradores e controlar territórios na cidade.



A Justiça determinou as prisões e outras medidas cautelares, incluindo mandados de busca e apreensão e o sequestro de bens relacionados aos investigados.



Todos os mandados foram cumpridos em Juiz de Fora. A operação contou com policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar, da 4ª Companhia Independência de Policiamento Especializado, da 4ª Base Regional de Aviação do Estado (BRAVE), da Delegacia Regional de Juiz de Fora e do 4º Departamento da Polícia Penal, além de servidores, agentes e um promotor do Gaeco.



Homem é preso no Vila Alpina



Durante a operação, a Polícia Militar também cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de 31 anos, no Bairro Vila Alpina.



Segundo a PM, durante a aproximação das equipes à residência, o homem danificou o próprio aparelho celular e sofreu um corte superficial na mão direita. Ele recebeu oferta de atendimento médico, mas recusou.



Após o cumprimento do mandado, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.



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