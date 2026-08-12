A localidade de Vila Almeida recebe, entre quinta-feira (13) e domingo (16), a XIII Agrofest e o 10º Torneio Leiteiro de Vila Almeida. A iniciativa faz parte do Circuito de Eventos Agropecuários promovido pelas comissões organizadoras locais com o apoio da Prefeitura de Juiz de Fora.

O evento fortalece o setor agropecuário local, reúne produtores rurais, moradores e visitantes em uma programação diversificada que combina tradição, capacitação e entretenimento.

Destaques da Programação

A abertura oficial acontece na quinta-feira (13), às 19h30, seguida da esgota dos animais e show com o Grupo Balanço Quente às 22h. Ao longo do fim de semana, a programação musical contará com apresentações de Monique, Léo de Freitas, Grupo Alquimia, Hugo e Alex, Renan e Cristiano, entre outros.

Na sexta-feira (14), às 9h30, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) promove uma roda de conversa na "Estação dos Produtores", abordando a produção de composto orgânico enriquecido.

No sábado (15), das 9h às 12h, as crianças contam com brinquedos infláveis gratuitos do projeto JF Lazer (SEL). O domingo (16) terá a premiação dos produtores às 11h, seguida do tradicional Encontro de Cavaleiros ao meio-dia.

Transporte Público: Horários Extras de Ônibus

Para atender ao público e facilitar o retorno das festividades durante as madrugadas, a linha 427 (Linhares) contará com horários de ônibus adicionais saindo do bairro em direção ao Centro:

Madrugada de sexta (14) para sábado (15): viagem extra às 0h10

Madrugada de sábado (15) para domingo (16): viagem extra às 3h00

Madrugada de domingo (16) para segunda (17): viagem extra às 0h15

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