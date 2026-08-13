A Prefeitura de Juiz de Fora iniciou nessa quarta-feira (12) os testes de aferição dos equipamentos de fiscalização eletrônica instalados em seis pontos da cidade. Os radares ainda não estão aptos a registrar infrações e, segundo a Prefeitura, a data de início efetivo da fiscalização será divulgada após a conclusão de todas as etapas de homologação.

A aferição será realizada por uma empresa credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), conforme determina a legislação. O procedimento é necessário para verificar e homologar os equipamentos antes do início da aplicação de multas.

Os testes ocorrerão durante a noite, com o objetivo de reduzir impactos no trânsito. Em alguns locais, poderão ocorrer breves interrupções no fluxo de veículos, com acompanhamento de agentes de transporte e trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU).

Locais dos testes

Avenida Coronel Vidal, no cruzamento com a Rua João Evangelista Delgado – Mariano Procópio;

Avenida Barão do Rio Branco, 4.456, sentido Centro/Bairro – Bom Pastor;

Avenida Eugênio do Nascimento, 228 – Aeroporto;

Avenida Orlando Riani, 147 – Filgueiras;

Rua Américo Lobo, no cruzamento com a Avenida Barão do Rio Branco – Centenário;

Rua Benjamin Constant, no acesso ao Viaduto Roza Cabinda – Centro.

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