A 25ª Parada LGBTQIA+ de Juiz de Fora terá um novo percurso neste ano e será realizada no domingo, 23 de agosto, como parte da Semana LGBTQIA+ de Jotaêfe 2026. A concentração começa às 12h na Praça Deputado Clodesmidt Riani, antiga Praça Riachuelo, próxima à estátua do Zé Kodak. A saída está prevista para as 14h, com trajeto pela Avenida Rio Branco até a Catedral Metropolitana, onde o encerramento deve ocorrer por volta das 18h.

Com o tema “50 anos existindo, 2026 decidindo”, a Parada relaciona os 50 anos do Miss Brasil Gay à participação cidadã e à história da população LGBTQIA+ em Juiz de Fora.

A programação da Parada contará com dois trios elétricos. O Trio Miss Brasil Gay terá Diveras, DJ Fontz, Alma Quimera e DJ Dan. Já o Trio ASTRA/Baile do Manifesto Convida Clube Contra reunirá Apollo, Plínio, Amanda Fie, Natik, Beire, Crraudio, Leona Souki, de Belo Horizonte, e B2B Contra.

Semana terá sete dias de programação

Entre 17 e 23 de agosto, a Semana LGBTQIA+ de Jotaêfe terá atividades voltadas à saúde, cidadania, cultura, educação, empregabilidade e direitos da população LGBTQIA+.

A programação começa na segunda-feira (17), com a abertura oficial e a exibição do documentário Elas na Rua 2, na sede da Associação Mães Pela Liberdade.

Na terça-feira (18), será realizado o Mutirão de Saúde – Acolher para Cuidar, com serviços gratuitos de saúde bucal, enfermagem, psicologia, direito e fisioterapia, além de acolhimento e encaminhamentos.

Na quarta-feira (19), o Mercado Municipal recebe atividades do Seminário SER-DIVERSE, da UFJF, seguido de exibição do filme FERRO'S Bar, roda de conversa sobre visibilidade lésbica e o Sarau Cultural – Mulheres LBTs.

Já na quinta-feira (20), o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM) será palco do Mutirão de Empregos e Cidadania, com vagas preferenciais para a população LGBTQIA+ e serviços como atualização do CadÚnico, vacinação, orientações sobre retificação de nome e gênero e informações sobre Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Baile do Manifesto acontece na antiga PAC

O Baile do Manifesto 2026 será realizado nos dias 21 e 22 de agosto, na Praça Prefeito Tarcísio Delgado, antiga PAC.

Na sexta-feira (21), das 17h às 23h, o evento terá uma edição especial em celebração aos 50 anos do Miss Brasil Gay, com a apresentação pública das 27 candidatas ao concurso de 2026, além de DJs, performances e Ballroom.

No sábado (22), das 14h às 22h, a programação terá música, dança, performances, cultura Ballroom, feira de empreendedores e intervenções culturais. Entre as atrações estão DJ Oficial Crraudio, MC Xuxu, Bekaa, Remiwl e Tasha Kaiala.

A programação de Ballroom também contará com nomes da cena nacional, como Icon Ákira Avalanx, Mother Patfudyda Mamba Negra, Legendary King Luky Imperio, Star Overall Founder Mother Tasha Dengo, DJ Legendary Buth 007, Legendary Overall Queen Mother Zaila Candaces, Legendary Kill Bill 007 e Legendary Sol 007.

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