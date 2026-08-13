Curso Preparatório Semente de Ogum abriu inscrições para turma intensiva com foco no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Totalmente gratuito, o projeto voltado para a população periférica e de baixa renda prioriza o atendimento a pessoas negras e de comunidades tradicionais. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo link, disponível também no perfil do Instagram do Instituto Feijão de Ogum (@institutofeijaodeogum).

O curso adota o formato híbrido e contempla as quatro áreas do conhecimento cobradas no exame: Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática.

As aulas virtuais ocorrem às terças e quintas-feiras, no período da noite, via Google Meet, com link enviado por e-mail e telefone aos matriculados.

Já os encontros presenciais, realizados pontualmente aos finais de semana, acontecem no Campus Juiz de Fora do IF Sudeste MG, parceiro da iniciativa.

Instituto Feijão de Ogum

Criado em agosto de 2025 pelo Instituto Feijão de Ogum, o preparatório é fruto de um trabalho voluntário realizado por 10 professores e conta com a colaboração do Comitê Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR). A aula inaugural da turma intensiva está marcada para o dia 19 de agosto e contará com um momento de acolhida aos estudantes.

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