Juiz de Fora vai receber um aporte histórico de R$ 217,3 milhões para reforçar a segurança e a prevenção de desastres. Voltado prioritariamente para a contenção e estabilização de encostas em áreas de alto risco, este é o maior investimento da história do município para proteger famílias vulneráveis e mitigar os estragos das fortes chuvas.

A liberação da verba federal foi oficializada nesta quinta-feira (13), durante visita da ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, do ministro das Cidades, Vladimir Lima, acompanhados pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira.

Com o recurso, a Prefeitura vai intervir em mais de 20 pontos críticos mapeados pela Defesa Civil. As obras incluem desde muros de arrimo até serviços complexos de micro e macrodrenagem para conter deslizamentos e alagamentos.

Obras no Morro do Cristo

Entre os destaques do dia está a publicação do edital de licitação para as obras de contenção no Morro do Cristo, orçadas em R$ 85 milhões. As empresas interessadas têm até 10 de setembro para apresentar propostas.

Para combater as enchentes na Zona Sul, também foi assinado o financiamento de R$ 63 milhões para a macrodrenagem do Córrego Ipiranga, entre os bairros Santa Efigênia e Sagrado Coração de Jesus.

Além das obras, a visita formalizou seis novos contratos do programa Compra Assistida, com previsão de assinar mais 20 nesta sexta-feira. O programa garante a compra direta de imóveis para famílias que perderam suas casas nas chuvas de fevereiro, garantindo o reassentamento definitivo em locais seguros.

Após a coletiva, a comitiva visitou as obras de drenagem no bairro Mariano Procópio e um imóvel de uma família beneficiada pelo programa Compra Assistida no Granjas Bethania.

FOTO: PJF -

Pacote de R$ 1 bilhão

Os acordos firmados nesta quinta integram um pacote global do Governo Federal que supera R$ 1 bilhão para Juiz de Fora. Os recursos, provenientes do Novo PAC e do PAC Reconstrução, contemplam obras de manejo de bacias hidrográficas e contenção de encostas em diversos bairros.

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