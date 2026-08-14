A Área Azul ficou mais cara em Juiz de Fora após a Prefeitura publicar, nesta sexta-feira (14), o Decreto nº 17.936, que reajusta as tarifas do estacionamento rotativo. Com a mudança, o crédito para automóveis passa a custar R$3,60, enquanto o valor para motocicletas sobe para R$1,75. A nova tabela entrou em vigor imediatamente, na própria data da publicação.

Os novos valores representam mais um aumento em relação às tarifas que estavam em vigor desde junho de 2025. Na ocasião, a Prefeitura havia reajustado o crédito para automóveis de R$3,15 para R$3,45, enquanto a tarifa para motocicletas passou de R$1,50 para R$1,65.

O decreto altera o artigo 19 do Decreto nº 12.278, de 2015, que regulamenta o sistema de estacionamento rotativo pago em vias públicas, corredores de tráfego e locais de eventos públicos do município.

Com a nova regra, a concessionária responsável pela operação da Área Azul será remunerada diretamente pelos usuários, por meio dos créditos utilizados no estacionamento rotativo.