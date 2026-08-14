Quatro pessoas foram presas nesta sexta-feira (14) durante a Operação Atalaia que investiga a atuação de um suposto “Tribunal do Crime” na Zona da Mata. Ao todo, são cumpridos 10 mandados judiciais em Juiz de Fora, Ubá e São Geraldo, sendo quatro de prisão temporária e seis de busca e apreensão. A ação apura crimes de organização criminosa, tortura e tráfico de drogas e também investiga possíveis ligações com o Comando Vermelho.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e outros materiais que podem contribuir para o andamento das investigações.

Investigação sobre o 'Tribunal do Crime'

As investigações apontam para a existência de um esquema que envolveria pessoas presas no sistema penitenciário e outros integrantes que ainda não foram identificados.

Segundo os investigadores, o grupo seria responsável por uma espécie de “Tribunal do Crime”, utilizado para determinar e aplicar castigos corporais a pessoas que desrespeitassem regras impostas pela organização criminosa.

A apuração busca identificar outros envolvidos e esclarecer a estrutura e a forma de atuação do grupo na região.

A operação continua em andamento, e as investigações prosseguem.