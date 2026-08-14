Um incêndio atingiu uma residência na noite desta quinta-feira (13), no Bairro São Benedito, em Juiz de Fora. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h50 e controlou as chamas, que estavam concentradas em um dos quartos do imóvel. Não houve registro de vítimas.

Segundoo Corpo de Bombeiros, quando os militares chegaram, havia bastante fumaça no interior da residência. Duas viaturas foram utilizadas na ocorrência.

Os bombeiros realizaram o combate direto às chamas e utilizaram aproximadamente 4 mil litros de água. Também foi feita ventilação forçada para retirar a fumaça do ambiente.

Após o incêndio ser controlado, os militares realizaram o rescaldo para evitar uma possível reignição e orientaram o responsável pelo imóvel.

O fogo provocou danos aparentes na estrutura da residência e atingiu diversos bens materiais. Entre os itens danificados estão geladeira, camas, guarda-roupas, televisão, janelas, portas e uma estante da sala.

De acordo com o registro da ocorrência, a causa presumida do incêndio foi um curto-circuito.

Tags:

incêndio