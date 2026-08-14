O fim de semana na Zona da Mata e no Campo das Vertentes promete aquele clima agradável. De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, os moradores de toda a região podem esperar manhãs mais frescas, tardes amenas e a presença constante do sol acompanhado de algumas nuvens, sem grandes surpresas.

Em Juiz de Fora

Em Juiz de Fora, a previsão aponta para dias de tempo firme. O sábado amanhece com um pouco mais de nebulosidade, mas o sol logo pede passagem e faz a temperatura subir alcançando os 27 graus.

No domingo, o cenário se repete com estabilidade, mantendo o céu parcialmente nublado e os termômetros na faixa dos 25 graus de máxima, enquanto as mínimas não ultrapassam os 16 graus.

Zona da Mata e Vertentes

Nas cidades do Campo das Vertentes, como Barbacena e São João del-Rei, e nos demais municípios da Zona da Mata, o relevo de serras e montanhas ajuda a segurar aquele friozinho gostoso no início do dia e ao cair da noite. Os termômetros variam dos 13 aos 26 graus.

Ao longo da tarde, as temperaturas ficam moderadas, mas o INMET acende um sinal de alerta para a baixa umidade relativa do ar, chegando a 30%. Nesses horários, o índice de umidade pode cair bastante, exigindo atenção dobrada com a saúde.

A dica principal para curtir esses dias ensolarados é reforçar o consumo de água, hidratar a pele e evitar atividades físicas muito intensas sob o sol forte do meio de tarde.

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