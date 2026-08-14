Um homem ficou gravemente ferido após ser atingido por disparo de arma de fogo nas costas, em uma área rural de Juiz de Fora. O caso registrado nesta sexta-feira (14), mobilizou equipes policiais e de resgate na região do bairro Jardim Cachoeira, próximo a BR-267.

De acordo com as primeiras informações da PM, moradores e testemunhas da região ouviram barulhos de tiros vindo de uma área de mata. Logo em seguida, indivíduos armados foram vistos fugindo do local a bordo de um veículo.

Atendimento de emergência e estado da vítima

A vítima recebeu atendimento pré-hospitalar ainda no local do crime e, em razão da gravidade dos ferimentos, foi encaminhada de urgência para a unidade hospitalar. O homem permanece em observação médica e aguarda a realização de um procedimento cirúrgico.

A PM iniciou varreduras e rastreamento na região do crime. Por se tratar de um terreno de mata e acesso complexo, os trabalhos exigem esforço redobrado das guarnições.

Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Militar informou que as diligências e o cerco tático continuam de forma ininterrupta na tentativa de identificar a autoria e prender os envolvidos.

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