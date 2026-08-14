Um caminhão carregado com aproximadamente 28 toneladas de papelão tombou na tarde desta sexta-feira (14), na Avenida Garcia Rodrigues Paes, na altura do bairro Barbosa Lage, em Juiz de Fora. O acidente ocorreu nas proximidades do Atacadão, no sentido Benfica, por volta das 13h30.

De acordo com o condutor, o tombamento aconteceu no momento em que o veículo fazia uma curva. Durante a manobra, a carga se deslocou causando o acidente. O motorista, que trafegava sozinho no caminhão, conseguiu sair da cabine por conta própria e não teve ferimentos.

De acordo com os bombeiros, a utilização do cinto de segurança no momento da ocorrência foi determinante para a sua proteção.

Apesar do grande volume de papelão, o material permaneceu contido pela lona e não se espalhou na via.

Acionamento dos Bombeiros

Os bombeiros isolaram o local, e desconectaram a bateria do caminhão para evitar faíscas e incêndio.

Foram aplicadas técnicas para a contenção de um vazamento de óleo no local, minimizando impactos ambientais e riscos de novos acidentes. A empresa responsável irá fazer a remoção do veículo e da carga.





Tags:

caminhão | Tomba