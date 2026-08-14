Se a cozinha de vó tem cheiro de infância e afeto, a de Álvaro Machado Filho e Renata Andrade tem também sabor de recomeço e realização. Os dois gastrônomos de Juiz de Fora , que transformaram a paixão pelos doces em profissão, estão prestes a levar esse temperinho mineiro para a televisão nacional. Na próxima segunda-feira, dia 17, a dupla invade a tela do canal GNT para disputar o famoso reality "Que Seja Doce", às 20h45.

Mais do que disputar o troféu e o paladar dos renomados jurados, a presença da dupla no programa celebra o talento da gastronomia mineira e mostra como caminhos muito diferentes podem se cruzar na cozinha para transformar vidas.

Mudanças de rota e a descoberta de uma paixão

A trajetória de Álvaro é marcada pela reinvenção. Caçula de uma família do bairro Santa Luzia, em Juiz de Fora, ele trabalhou durante anos como técnico em mecânica, acumulando passagens pela CEMIG e pela Petrobras. Foi justamente nos bastidores da Petrobras que o gosto pelo açúcar começou a dar os primeiros sinais. Ele fazia doces para consumo próprio e acabava compartilhando com os colegas de trabalho.

Ao se aposentar em 2020, o plano inicial de Álvaro era abrir uma "loja de parafusos". Mas sua esposa enxergou além e sugeriu que ele cursasse Gastronomia. Formado em 2022, Álvaro deu os primeiros passos vendendo brigadeiro, até decidir ir para Portugal, onde teve a oportunidade de trabalhar no renomado restaurante do chef José Avillez. Em 2024, começou a testar seus limites em concursos e, em 2025, deu vida ao seu próprio comércio, a Alfarr - Confeitaria e casa de Chá (@alfarr.artesanal).

Fã de longa data do programa "Que Seja Doce", Álvaro decidiu se inscrever. "Ter sido selecionado já foi uma vitória imensa. Eu gosto de disputa e me sinto super bem trabalhando sob pressão", revela o confeiteiro.

FOTO: GNT - Álvaro Machado Filho e Renata Andrade

Cozinha como afeto e recomeço

Ao lado de Álvaro nessa empreitada está Renata Andrade. Para ela, a cozinha sempre foi sinônimo de lar e lembranças afetivas. Criada em Simão Pereira, suas memórias de infância resgatam a presença marcante das tias e da avó no preparo dos pratos.

Anos mais tarde, morando no Rio de Janeiro e estudando para realizar o sonho de ser policial federal, a vida mudou de rumo com a chegada da maternidade. O desejo da carreira policial deu lugar ao cotidiano materno, onde Renata começou a preparar os lanches para os eventos coletivos da escola do filho, de forma despretensiosa.

O gosto pela culinária voltou a falar alto. Ao decidir retornar para Juiz de Fora, Renata ingressou na faculdade de Gastronomia, e foi lá que seu caminho se cruzou com o de Álvaro, nascendo uma parceria de vida e de negócios.

Sintonia da dupla

Da sintonia entre a precisão de Álvaro e o carinho afetivo de Renata, os dois decidiram formar a dupla e se inscrever no programa.

"Na verdade, ele combinou de se inscrever e me colocar como ajudante. Para aumentar as chances, ele pediu para eu me inscrever também e colocá-lo como ajudante. Mas eu nem fiz a minha inscrição", conta Renata, caindo na risada ao lembrar que não conseguiu escapar das câmeras quando o amigo foi selecionado.

Atualmente, Renata é proprietária da Amaré Gastronomia com Alma (@amare_gastronomia). O projeto une a técnica com o acolhimento de pratos feitos para criar memórias. Agora, toda essa dedicação enfrenta a prova de fogo na televisão nacional.

Ver nomes de Juiz de Fora ocupando telas de alcance nacional reforça o potencial gastronômico da cidade e inspira quem sonha em recomeçar. Na próxima segunda-feira, a torcida juiz-forana já tem encontro marcado na frente da TV.

Como funciona a disputa no "Que Seja Doce"

A dinâmica do episódio promete fortes emoções. A competição é dividida em etapas rigorosas:

Primeira Prova (Cartão de Visitas): Os jurados provam a sobremesa de cada participante e escolhem a melhor. Não há eliminação nesta fase, mas a dupla vencedora garante vantagem para a sequência do programa.

Segunda Prova (Eliminatória): O nível de exigência sobe e, entre as três duplas participantes, uma deixa a competição.

Prova Final: As duplas restantes disputam o título do episódio pelo troféu do Que Seja Doce.

FOTO: GNT - Competidores e chefes do programa

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