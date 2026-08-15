O trânsito terá interdições e alterações na região da Cidade Alta, em Juiz de Fora, neste sábado (15), para a realização da 1ª Corrida OAB. A partir das 14h, uma faixa da Avenida Murílio de Avellar Hingel (Via São Pedro), na altura do número 1.641, em frente à Apogeu Global School, será interditada no sentido bairro. Às 17h, horário da largada, o bloqueio será ampliado para a interdição total desse sentido.

Após a largada, os corredores seguirão até a altura da rotatória, onde acessarão o sentido Centro, que funcionará em meia pista. O percurso continuará até as proximidades da Rua Roberto Stiegert, onde será realizado o retorno. Em seguida, os participantes retornarão pelo mesmo trajeto até o ponto de partida.

As interdições serão mantidas durante a realização da corrida. A previsão é de que o trânsito seja totalmente liberado até as 21h.

Agentes de Transporte e Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) estarão no local para orientar os motoristas e auxiliar na sinalização e no fechamento das vias. As alterações também serão informadas nos painéis de mensagens variáveis e pelo aplicativo Waze.

Linha 502 terá desvio

A linha 502 – São Pedro terá o itinerário alterado no sentido Centro–Bairro durante o evento.

Os ônibus seguirão normalmente pela Avenida Murílio de Avellar Hingel até a Rua Roberto Stiegert. De lá, acessarão a Rua José Lourenço, a Avenida Senhor dos Passos, a Ponte do Córrego São Pedro e retornarão à Avenida Murílio de Avellar Hingel, no sentido Centro, onde retomarão o itinerário habitual.

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