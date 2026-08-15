A Prefeitura de Juiz de Fora inicia nesta segunda-feira (17) a vistoria anual obrigatória dos mais de 620 táxis que circulam no município. O procedimento, realizado pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), verifica as condições dos veículos para garantir segurança e qualidade aos passageiros.

Durante a inspeção, os Agentes de Transporte e Trânsito avaliam itens como equipamentos de segurança e emergência, luzes de sinalização, conservação e higiene. Os veículos aprovados, com a documentação regularizada, recebem o selo de vistoria atualizado, na cor marrom.

As vistorias serão realizadas até novembro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30, no Centro de Vistorias do Transporte da SMU, localizado na Rodoviária Miguel Mansur.

O cronograma é definido conforme o último dígito da placa de cada veículo e pode ser consultado no site da Prefeitura.

Canal de atendimento

A SMU também disponibiliza um canal de atendimento pelo WhatsApp, no número (32) 3690-7635, para passageiros relatarem experiências durante as viagens de táxi.

O contato está disponível nos próprios veículos, facilitando o envio de reclamações, sugestões e outras informações à Prefeitura.

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