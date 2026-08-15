Uma mulher de 48 anos foi resgatada de uma fenda no Morro do Cristo, em Juiz de Fora, na manhã deste sábado (15). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h e precisou do apoio do Pelotão de Emergências em Áreas de Montanha e Difíceis Acessos (PEMAD) devido à dificuldade de acesso ao local.

A vítima estava em uma fenda formada na área onde ocorreu o rolamento de uma pedra durante as chuvas de fevereiro. As equipes inicialmente chegaram ao bairro Paineiras, na parte baixa do morro, e utilizaram binóculos para confirmar a localização da mulher.

Diante da topografia e da complexidade do resgate, foi solicitado material específico, incluindo uma corda de 200 metros, utilizada em toda a sua extensão para alcançar a vítima.

Uma equipe dos bombeiros se deslocou até o mirante e montou uma rota de rapel para chegar à mulher. Após o acesso, os militares realizaram o primeiro atendimento e fizeram a ancoragem para garantir a segurança durante a retirada.

Enquanto isso, outros bombeiros abriram uma trilha ao lado da fenda para facilitar a subida. Consciente e com capacidade para caminhar, a vítima foi conduzida pelas equipes até o topo do mirante, onde foi entregue aos cuidados da equipe USB 05 do Samu.

A ocorrência foi encerrada e as equipes retornaram à unidade.

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