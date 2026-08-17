Juiz de Fora terminou os primeiros seis meses de 2026 com o maior volume de abertura de novos negócios dos últimos cinco anos. Entre janeiro e junho, a cidade registrou 8.836 novas matrizes e 137 filiais, impulsionada principalmente pelos microempreendedores individuais, que somaram mais de 7,1 mil das novas formalizações.

Os dados da Junta Comercial de Minas Gerais mostram que esses novos empreendimentos injetaram ao menos R$ 200,7 milhões em capital social na economia local. O montante representa o segundo maior valor investido no primeiro semestre desde 2021, ficando atrás apenas do registrado no mesmo período do ano passado.

O balanço do semestre também ficou no positivo quando comparado ao encerramento de atividades. Enquanto cerca de 5,8 mil empresas fecharam as portas, a criação de novos negócios garantiu um saldo líquido de 3,1 mil empresas a mais na cidade. Além disso, o capital médio investido para abrir um negócio no período (R$ 22,3 mil) foi quase o dobro do patrimônio médio das empresas que encerraram as operações (R$ 11,5 mil).

Com os novos registros, Juiz de Fora conta atualmente com mais de 104 mil empresas ativas, das quais cerca de 59,5 mil operam como MEI.